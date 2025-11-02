هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال درغیاب شهرداری گرگان که در آستانه حضور در فصل جدید رقابت‌های سوپر لیگ غرب آسیا قرار دارد، روز دوشنبه (۱۲ آبان) با برگزاری دیدار‌های هفته هشتم پیگیری می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در آغاز دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال، دو تیم طبیعت و نفت زاگرس رو در روی هم قرار می‌گیرند. طبیعت در حالی برای برگزاری این دیدار به جهرم سفر کرده که با شرایطی مشابه، رقابت نزدیکی را در جدول رده بندی با میزبانش دنبال می‌کند، اما امیدوار است که با پیروزی بتواند جای این تیم را در جدول رده بندی بگیرد البته اگر نفت به راحتی از ۲ امتیاز این بازی برای تثبیت جایگاه و صعود بگذرد.

در آبادان هم تیم نفت میزبان یکی از ۵ دیدار این هفته است. آبادانی‌ها که به خاطر شکست هفته قبل یک پله دیگر در جدول رده بندی سقوط کردند، امیدوارند به لطف میزبانی و تماشاگران شان از این بازی دست پر خارج شوند تا وضعیت شان را در جدول رده بندی کمی بهبود بخشند اگرچه حریف شان هم دقیقا همین هدف را دنبال می‌کند.

استقلال که همچنان بدون باخت، صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد این هفته میزبان پایش پارت است که هنوز بردی در کارنامه ندارد. در دیگر دیدار گلنور که بعد از ۵ باخت متوالی، دو دیدار خود در هفته‌های اخیر را با برد به پایان رساند میزبان پاس کردستان است، تیمی که برخلاف هفته‌های ابتدایی، در انتهای جدول قرار دارد.

در این هفته تیم سوم جدول رده بندی یعنی کاله برگزارکننده دیدار خانگی برابر پترونوین است. آملی‌ها مصمم هستند امتیاز کامل این دیدار را از آن خود کنند تا بتوانند وضعیت بهتری در بالای جدول پیدا کنند. دیدار کاله و پترونوین آخرین دیداری است که این هفته برگزار می‌شود.

در این هفته، دیدار شهرداری گرگان برابر رعد پدافند هوایی به دلیل حضور گرگانی‌ها در سوپرلیگ غرب آسیا برگزار نمی‌شود.

برنامه دیدار‌های هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

دوشنبه ۱۲ آبان

* نفت زاگرس جنوبی - طبیعت اسلامشهر (ساعت ۱۵ - سالن فرجام جهرم)

* پالایش نفت آبادان- مهگل البرز (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* استقلال تهران - پایش پارت شاهرود (ساعت ۱۶:۳۰ - سالن محمود مشحون)

* گلنور اصفهان - پاس کردستان (ساعت ۱۷ - سالن مخابرات اصفهان)

* کاله مازندران - پترونوین ماهشهر (ساعت ۱۷:۳۰ - سالن پیامبر اعظم آمل)