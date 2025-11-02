برگزاری کارگاه توانمندسازی معلمان ابتدایی در شهرستان مارگون
کارگاه توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی با حضور رئیس اداره تکنولوژی، کارشناسان، مدیر و سرگروههای آموزشی استانی در شهرستان مارگون برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این کارگاه با هدف بهروزرسانی روشهای تدریس، بررسی چالشهای آموزشی و تبادل تجربیات موفق میان معلمان، تمامی پایههای تحصیلی دوره ابتدایی را پوشش داد. در این دوره، مدرسان استانی به ارائه تازهترین یافتهها و روشهای نوین آموزشی در دروس ریاضی و فارسی پرداختند.
محورهای اصلی این کارگاه شامل بررسی و تحلیل کتابهای درسی جدید، آموزش شیوههای خلاقانه و فعال تدریس، استفاده از فناوریهای آموزشی در کلاس، ارائه راهکارهای رفع مشکلات یادگیری دانشآموزان و معرفی منابع کمکآموزشی بود.
معلمان شرکتکننده ضمن بهرهمندی از مطالب ارائهشده، به بیان تجربیات خود در زمینه دشواریهای تدریس در پایههای مختلف و ارائه راهکارهای عملی پرداختند.
میلاد نوشادی، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: برگزاری چنین دورههایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت تدریس و توانمندسازی معلمان دارد و تلاش ما این است که معلمان بتوانند با مهارتهای نوین، فرآیند یادگیری را برای دانشآموزان جذاب و مؤثرتر کنند.