کارگاه توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی با حضور رئیس اداره تکنولوژی، کارشناسان، مدیر و سرگروه‌های آموزشی استانی در شهرستان مارگون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، این کارگاه با هدف به‌روزرسانی روش‌های تدریس، بررسی چالش‌های آموزشی و تبادل تجربیات موفق میان معلمان، تمامی پایه‌های تحصیلی دوره ابتدایی را پوشش داد. در این دوره، مدرسان استانی به ارائه تازه‌ترین یافته‌ها و روش‌های نوین آموزشی در دروس ریاضی و فارسی پرداختند.

محورهای اصلی این کارگاه شامل بررسی و تحلیل کتاب‌های درسی جدید، آموزش شیوه‌های خلاقانه و فعال تدریس، استفاده از فناوری‌های آموزشی در کلاس، ارائه راهکارهای رفع مشکلات یادگیری دانش‌آموزان و معرفی منابع کمک‌آموزشی بود.

معلمان شرکت‌کننده ضمن بهره‌مندی از مطالب ارائه‌شده، به بیان تجربیات خود در زمینه دشواری‌های تدریس در پایه‌های مختلف و ارائه راهکارهای عملی پرداختند.