به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، رئیس سازمان بسیج هنرمندان خراسان رضوی گفت: رویداد هنری موسیقی مقامی و محلی خراسان رضوی به مدت ۲ روز با حضور گروه‌ ها و چهره‌ های برجسته سراسر استان آذرماه امسال در تایباد برگزار می‌ شود.

محمد خالقی در دیدار با فرماندار تایباد افزود: ۱۰۰ نفر از هنرمندان عرصه آوا‌های محلی خراسان رضوی به صورت گروهی و انفرادی آثار خود را در این جشنواره در معرض دید علاقمندان و ارزیابی داوران قرار می‌ دهند.

وی ادامه داد: آثار هنرمندان در دبیرخانه جشنواره از سوی استادان این حوزه مورد ارزیابی قرار می‌ گیرد و شرکت کنندگان تا پایان آبان می‌ توانند تولیدات خود را ارائه کنند.

خالقی گفت: تجلیل از پیشکسوتان و استادان موسیقی مقامی خراسان رضوی از دیگر برنامه‌ های هفتمین جشنواره آوا‌های محلی استان است.

فرماندار تایباد نیز در این دیدار گفت: هنرمندان این منطقه مرزی همواره در رویداد‌های بین المللی خوش درخشیده‌ اند و جایگاه واقعی آوا‌های محلی تایباد را به درستی معرفی کرده‌ اند.

حسین جمشیدی افزود: این رویداد هنری فرصتی برای شناسایی استعداد‌های هنرمندان خراسان رضوی است که باید از همه ظرفیت‌ های استانی و شهرستانی برای برگزاری باشکوه آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: علاقه مردم به موسیقی مقامی و محلی بی نظیر و فراگیر است و مسئولان باید در زمینه نکوداشت استادان نامی و حمایت از آنها همت و اهتمام ویژه‌ ای داشته باشند.

جمشیدی بیان کرد: بسیاری از بزرگان آوا‌های محلی ایران که در خاطره مردم جای دارند و در بین آنها ماندگار شده‌ اند از این خطه مرزی رشد کرده‌ اند.

هفتمین جشنواره موسیقی مقامی و محلی در استان خراسان رضوی شامل: ۲ بخش گروهی و انفرادی و با محوریت «امت احمد» ویژه هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص)، پیامبر صلح و دستی، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکا و اسراییل بر علیه ایران، اتحاد و انسجام ملی و بصیرت وآگاهی جمعی است.