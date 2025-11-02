تشکیل پرونده قضایی برای حادثه آتشسوزی روستای قروچای دهگلان
با دستور فوری رئیس کل دادگستری کردستان، پرونده قضایی برای حادثه آتش سوزی عمدی سیلوی روستای قروچای تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان
، شامگاه شنبه دهم آبان ماه و بر اثر یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه پژوپارس و کامیونت ایسوزو در محور فرعی دهگلان – قروچای ۳ نفر فوت شدند و متعاقب آن تعدادی از اهالی روستای قروچای به نشانه اعتراض اقدام به آتش زدن سیلو و سردخانه در مجاورت این روستا کردند.
متعاقب حادثه آتش سوزی عمدی سیلو و سردخانه در روستای قروچای و پیرو دستور رئیس کل دادگستری استان، دادستان دهگلان در همان لحظات ابتدایی این حادثه ضمن حضور در محل، پرونده قضایی تشکیل داده و دستورات قضایی و انتظامی جهت شناسایی و برخورد با عاملین این حادثه صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن اعلام این خبر، تاکید کرد: در این خصوص دستگاههای امنیتی و انتظامی مکلف به شناسایی دقیق و برخورد قانونی با مقصرین هستند.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی افزود: تا این لحظه ۱۱ نفر از مسببین احتمالی این حادثه شناسایی و چند دستگاه موتورسیکلت رهاشده متعلق به عاملین این حادثه توقیف شده است.