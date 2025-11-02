به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان ، شامگاه شنبه دهم آبان ماه و بر اثر یک حادثه رانندگی بین یک دستگاه پژوپارس و کامیونت ایسوزو در محور فرعی دهگلان – قروچای ۳ نفر فوت شدند و متعاقب آن تعدادی از اهالی روستای قروچای به نشانه اعتراض اقدام به آتش زدن سیلو و سردخانه در مجاورت این روستا کردند.

متعاقب حادثه آتش سوزی عمدی سیلو و سردخانه در روستای قروچای و پیرو دستور رئیس کل دادگستری استان، دادستان دهگلان در همان لحظات ابتدایی این حادثه ضمن حضور در محل، پرونده قضایی تشکیل داده و دستورات قضایی و انتظامی جهت شناسایی و برخورد با عاملین این حادثه صادر شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ضمن اعلام این خبر، تاکید کرد: در این خصوص دستگاه‌های امنیتی و انتظامی مکلف به شناسایی دقیق و برخورد قانونی با مقصرین هستند.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی افزود: تا این لحظه ۱۱ نفر از مسببین احتمالی این حادثه شناسایی و چند دستگاه موتورسیکلت رهاشده متعلق به عاملین این حادثه توقیف شده است.