به یاد شهید فهمیده و ۱۵۴ شهید دانش‌آموز ایلامی، آیین باشکوهی با حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و مسئولان در ایلام برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و اجرای برنامه‌های فرهنگی، یاد شهدای والامقام را گرامی داشتند و بر تداوم راه شهیدان و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

سردار «قدرت اله کریمیان» جانشین فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در این مراسم با اشاره به نقش خانواده‌ها و معلمان در تربیت نسل مؤمن و انقلابی گفت: پدران، مادران و معلمان شهدا نقش بی‌بدیلی در پرورش جوانان متعهد داشته‌اند و امروز دانش‌آموزان باید ادامه‌دهنده راه آنان باشند.

وی خطاب به دانش‌آموزان افزود: شما آینده‌سازان این مرز و بوم هستید و آینده کشور به دست شما رقم خواهد خورد.

«ایرج زینی‌وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام نیز در سخنانی ضمن گرامیداشت مقام شهدای دانش‌آموز بیان کرد: دانش و بصیرت، سلاح اصلی دانش‌آموز امروز در مقابله با جنگ نرم دشمن است و هوشیاری نسل جوان می‌تواند توطئه‌های آنان را خنثی کند.

اجرای سرود، نمایش دانش‌آموزی از دیگر برنامه‌های این یادواره بود.