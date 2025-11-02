والیبال کمتر از ۱۶ سال دختر آسیا؛ نتایج روز نخست مسابقات
در روز نخست مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا در اردن، تیم هند به دلیل تاخیر و تکمیل نبودن تیمش نتوانست در بازی اول حاضر شود و باخت فنی سه صفر برابر چین تایپه برایش ثبت شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای والیبال قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا از روز شنبه ۱۰ آبان به میزبانی شهر امان پایتخت اردن آغاز شد. این مسابقات تا ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت و ۱۴ تیم در آن حضور دارند.
بر اساس گروهبندی انجامشده، تیمها در مرحله مقدماتی به شرح زیر تقسیم شدهاند:
گروه A: اردن، ازبکستان، لبنان، هنگکنگ
گروه B: ژاپن، ایران، عربستان سعودی، فیلیپین
گروه C: چین، قزاقستان، قطر، کرهجنوبی
گروه D: چینی تایپه، تایلند، استرالیا، هند
نکته قابل توجه در این دوره از رقابتها، انصراف تیمهای لبنان و عربستان سعودی از حضور در مسابقات است. طبق اعلام کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC)، تمامی دیدارهای این دو تیم با نتیجه سه صفر به سود تیمهای مقابل ثبت میشود.
نتایج دیدارهای روز نخست به قرار زیر است:
ایران سه – عربستان صفر (باخت فنی)
اردن سه – لبنان صفر (باخت فنی)
چین تایپه سه – هند صفر
تیم هند به دلیل تأخیر در ورود به اردن نتوانست در دیدار نخست حاضر شود و طبق اعلام AVC، ضمن واگذاری نتیجه دیدار به حریف، فدراسیون والیبال هند جریمه خواهد شد. با این حال، طبق اطلاعرسانی رسمی، این تیم از دیدارهای بعدی در مسابقات شرکت خواهد کرد.
در دیگر دیدارهای برگزار روز نخست مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا، تیمهای حاضر در گروههای مختلف بازیهای پرهیجانی را برگزار کردند که شرح نتایج به قرار زیر است:
چین سه – کرهجنوبی دو (۲۵–۱۱، ۲۰ – ۲۵، ۲۵ – ۱۹، ۱۹ – ۲۵ و ۱۵ – ۱۳)
قزاقستان سه – قطر صفر (۲۵ – ۸، ۲۵ – ۶ و ۲۵ – ۵)
هنگکنگ سه – ازبکستان یک (۲۵ – ۱۶، ۲۵ – ۲۳، ۲۱ – ۲۵ و ۲۵ – ۱۸)
تایلند سه – استرالیا صفر (۲۵ – ۱۲، ۲۵ – ۱۰ و ۲۵ – ۱۱)
ژاپن سه – فیلیپین یک (۲۵ – ۲۰، ۱۶ – ۲۵، ۲۵ – ۲۱ و ۲۵ – ۱۷)
ملیپوشان دختر ایران با حضور در جایگاه تماشاگران، دیدار حریفان خود در گروه B را از نزدیک مشاهده کردند.
هدف از این اقدام، بررسی عملکرد فنی تیمهای همگروه پیش از آغاز دیدارهای اصلی و افزایش شناخت بازیکنان از سبک بازی رقبا بود.
برنامه دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات به قرار زیر است و تیم ملی ایران به مصاف فیلیپین میرود:
یکشنبه ۱۱ آبان
ساعت ۱۱:۳۰؛ ازبکستان – لبنان و عربستان سعودی – ژاپن
ساعت ۱۳:۳۰؛ قزاقستان – کره جنوبی و تایلند – هند
ساعت ۱۶:۰۰؛ چین – قطر و استرالیا – چین تایپه
ساعت ۱۸:۳۰؛ ایران – فیلیپین و اردن – هنگ کنگ