آغاز رقابت پیشکسوتان در سال ۱۴۰۴
مسابقات والیبال قهرمانی پیشکسوتان سال ۱۴۰۴ از روز شنبه دهم آبان در هشت گروه آغاز شد.
پس از پایان مرحله مقدماتی از هر گروه یک تیم به مرحله دوم صعود میکند و مرحله نهایی این رقابتها در دو گروه شروع خواهد شد.
روز شنبه دهم آبان در نخستین روز مرحله مقدماتی ۱۲ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد:
گروه ۱:
سمنان ۲ – خراسان جنوبی یک
خراسانی رضوی ۲ – سمنان صفر
گروه ۲:
مازندران ۲ – مرکزی یک
گروه ۳:
البرز ۲ – یزد صفر
تهران ۲ – قم صفر
گروه ۴:
کردستان ۲ – ایلام صفر
گروه ۵:
توابع تهران ۲ – اصفهان صفر
گروه ۶:
فارس ۲ – کهگیلویه و بویر احمد یک
کهگیلویه و بویر احمد ۲ – کرمان صفر
گروه ۷:
آذربایجان شرقی ۲ – کرمانشاه یک
گروه ۸:
اردبیل ۲ – زنجان صفر
گیلان ۲ – قزوین صفر