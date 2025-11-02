استاندار همدان، به عنوان رئیس شورای پدافند غیرعامل استان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور، در شورای پدافند غیرعامل استان همدان گفت: با شناسایی تهدیدات و آسیب ها، طرح جامع برای استان تهیه شده است و با تشکیل این شورا، به ریاست استاندار، کارگروه‌های مختلفی فعال می‌شوند.

سردار محمدعلی قمی با اشاره به اینکه در این سازمان برآورد تهدید داریم و براساس آن هشدار‌ها را صادر می‌کنیم، افزود: اگر با پیش بینی‌های سردار حاجی زاده شهر موشکی یا همان پدافند غیرعامل را نداشتیم در پدافند عامل، یا همان جنگ ۱۲ روزه هم موفق نمی‌شدیم.

او همچنین با تشریح اهداف تشکیل این سازمان تصریح کرد: کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور هم زیر نظر ستاد کل نیرو‌های مسلح و با عضویت ۵ وزیر فعالیت می‌کند.

استاندار همدان هم با اشاره به جنگ‌های ترکیبی امروزی، گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، ۱۵ جلسه مدیریت بحران برگزار و در خیلی از حوزه ها، اقدامات موثری انجام شد.

حمید ملانوری شمسی از تجهیز هزار نانوایی در استان همدان برای پخت نان در مواقع بحرانی خبر داد و افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، توزیع مرغ از ۱۳۰ تن در شرایط عادی به ۲۹۰ تن رسید.

او همچنین با اشاره به اینکه بیش از ۶ میلیون زائر در ایام اربعین از استان همدان تردد کردند، گفت: در بخش پدافند غیرعامل نیازمند ایجاد زیرساخت‌های بیشتر هستیم.