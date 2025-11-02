پخش زنده
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر گفت: عمارت ثبت ملی شده هشت بنگله در بندر بوشهر ، بهلحاظ ساختاری دچار آسیبهای جدی شده و در حال حاضر نیازمند انجام اقدامات فوری مرمتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هشت بنگله (منازل سازمانی راه آهن) ، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۷۸ با شمارهٔ ثبت ۲۵۷۵ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده اما در سالهای اخیر، این بنای تاریخی در معرض تخریب قرار گرفته است .
دادستان بوشهر عمار شهنیایی بههمراه یاسر حیدری معاون دادستان، علی سلیمانی مدیرکل گمرک، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوشهر و شهرداران مناطق یک و دو امروز یکشنبه در راستای بررسی وضعیت فیزیکی و میزان آسیبهای وارده به عمارت تاریخی هشت بنگله ، از این بنای ارزشمند بازدید کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر گفت: عمارت هشت بنگله بهلحاظ ساختاری دچار آسیبهای جدی شده و در حال حاضر نیازمند انجام اقدامات فوری مرمتی است. همچنین با توجه به فرسودگی بخشی از اجزای سازه، احتمال خطر برای عابران در محدوده اطراف بنا وجود دارد.
نصرالله ابراهیمی افزود : بر اساس بند (الف) ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۳ قانون حمایت از بافتهای تاریخی مصوب سال ۱۳۹۸، دستگاههای اجرایی مالک بناهای تاریخی مکلف هستند از محل منابع داخلی خود نسبت به حفاظت، نگهداری، احیا و مرمت این آثار اقدام کنند.
وی گفت : در این بازدید مقرر شد دستگاه مالک عمارت هشت بنگله در اسرع وقت نسبت به مرمت این بنای تاریخی اقدام کند. همچنین در صورت عدم امکان مرمت توسط دستگاه مالک، شرایط لازم برای واگذاری عمارت ، به بخش خصوصی برای مرمت و بهرهبرداری فراهم خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود : حفظ و احیای عمارتهای تاریخی بوشهر، بخشی از هویت فرهنگی این بندر کهن است و میراثفرهنگی استان با همکاری سایر دستگاهها تمام تلاش خود را برای صیانت از این آثار ارزشمند بهکار خواهد گرفت.
هشت بنگله (منازل سازمانی راه آهن) مربوط به دوره پهلوی اول بنایی و با قدمت بیش از ۱۰۰ سال ، مایه اعتبار و ارزش راهآهن بوده و نشانگر قدمت این صنعت در کشور و استان است.