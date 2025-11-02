امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

از ذره تا صنعت، روایتی از نانوی ایرانی در شانزدهمین نمایشگاه فناوری نانو

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۱- ۱۶:۱۶
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بی‌ثباتی قیمت برنج
بی‌ثباتی قیمت برنج
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
قطع آب ادارات پر مصرف؛ قانون برای همه یکسان است
قطع آب ادارات پر مصرف؛ قانون برای همه یکسان است
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
سربلند مثل غزه
سربلند مثل غزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
نگاتیو‌های دست شیطان
نگاتیو‌های دست شیطان
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
خبرهای مرتبط

عرضه محصولات دانش بنیان در دو نمایشگاه فناورانه

شانزدهمین نمایشگاه نانو و نخستین نمایشگاه فرایران آغاز بکار کرد

نمایشگاه بین‌المللی فناوری نانو _ ایران نانو ۱۴۰۴

برچسب ها: فناوری نانو ، نمایشگاه نانو ، نانوی ایرانی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 