به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این مدت وزش باد متوسط تا شدید گاهی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت و افزایش ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.

با افزایش ارتفاع موج، احتمال اختلال در تردد‌ها و فعالیت دریایی به‌ویژه تردد شناور‌های سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر وجود دارد.

به مردم و دریانوردان توصیه شده با خودداری از تردد‌های دریایی غیرضروری به‌ویژه تردد شناور‌های سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر از شنا در سواحل بپرهیزند.