اداره کل هواشناسی استان بوشهر با صدور هشدار دریایی سطح زرد از وزش باد متوسط تا شدید شمال غربی از امروز تا سه شنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این مدت وزش باد متوسط تا شدید گاهی بیش از ۴۲ کیلومتر در ساعت و افزایش ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی میشود.
با افزایش ارتفاع موج، احتمال اختلال در ترددها و فعالیت دریایی بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر وجود دارد.
به مردم و دریانوردان توصیه شده با خودداری از ترددهای دریایی غیرضروری بهویژه تردد شناورهای سبک و قایقهای صیادی و تفریحی در مناطق تحت تأثیر از شنا در سواحل بپرهیزند.