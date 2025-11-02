به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار می‌شود و تیم ملی والیبال زنان ایران یکی از تیم‌های شرکت کننده در این بازی‌ها است.

مسابقات والیبال زنان این بازی‌ها با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی برگزار می‌شود و عربستان سعودی میزبان در این مسابقات تیم ندارد.

بر اساس اعلام کمیته اجرایی مسابقات والیبال زنان بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از روز سه‌شنبه ۱۳ آبان و سه روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازی‌ها آغاز می‌شود و به مدت ۹ روز تا پنج‌شنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۲ دیدار پیگیری خواهد شد.

در پایان مرحله مقدماتی تیم‌های اول و دوم گروه در فینال و تیم‌های سوم و چهارم در بازی رده بندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

برنامه دیدار‌های تیم ملی والیبال زنان ایران در این بازی‌ها به وقت تهران به قرار زیر است:

سه‌شنبه ۱۳ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰؛ ایران – ترکیه

پنج‌شنبه ۱۵ آبان؛ ساعت ۱۳:۳۰؛ ایران – جمهوری آذربایجان

سه‌شنبه ۲۰ آبان؛ ساعت ۱۰:۳۰؛ ایران – افغانستان

چهار‌شنبه ۲۱ آبان؛ ساعت ۱۰:۳۰؛ ایران – تاجیکستان

آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی هستند.

مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.