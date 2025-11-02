بازیهای کشورهای اسلامی؛ مسابقات والیبال زنان در یک گروه
مسابقات والیبال زنان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با حضور پنج تیم در یک گروه مقدماتی آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار میشود و تیم ملی والیبال زنان ایران یکی از تیمهای شرکت کننده در این بازیها است.
مسابقات والیبال زنان این بازیها با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی برگزار میشود و عربستان سعودی میزبان در این مسابقات تیم ندارد.
بر اساس اعلام کمیته اجرایی مسابقات والیبال زنان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از روز سهشنبه ۱۳ آبان و سه روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازیها آغاز میشود و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۲ دیدار پیگیری خواهد شد.
در پایان مرحله مقدماتی تیمهای اول و دوم گروه در فینال و تیمهای سوم و چهارم در بازی رده بندی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
برنامه دیدارهای تیم ملی والیبال زنان ایران در این بازیها به وقت تهران به قرار زیر است:
سهشنبه ۱۳ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰؛ ایران – ترکیه
پنجشنبه ۱۵ آبان؛ ساعت ۱۳:۳۰؛ ایران – جمهوری آذربایجان
سهشنبه ۲۰ آبان؛ ساعت ۱۰:۳۰؛ ایران – افغانستان
چهارشنبه ۲۱ آبان؛ ساعت ۱۰:۳۰؛ ایران – تاجیکستان
آیتک سلامت، زهرا صالحی، شقایق حسن خانی، ریحانه کریمی، زهرا کریمی، فاطمه خلیلی، زهرا مغانی، الهه پور صالح، سپینود دست برجن، معصومه قدمی، کیمیا کیانی و غزاله بستان بازیکنان تیم ملی والیبال زنان ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
مژگان حسن زاده به عنوان سرپرست، لی دو هی (سرمربی)، مهسا آراسته (مربی)، مائده حامدی (مترجم) و ستنا آصفی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی زنان در مسابقات والیبال ریاض هستند.