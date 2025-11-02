پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: از روز سه شنبه قم شاهد کاهش دمای محسوس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی با اشاره به اینکه دمای هوا روز سه شنبه به ۲۲ درجه سانتی گراد میرسد، افزود: آسمان روز سه شنبه صاف، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبارمحلی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه امروز یکشنبه آسمان صاف است، گفت: در برخی ساعات انتظار وزش باد و غبارمحلی خواهیم داشت.
وی ادامه داد: روز دوشنبه هم جوی پایدار و آسمانی صاف خواهیم داشت، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبارآلود.