به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی با اشاره به اینکه دمای هوا روز سه شنبه به ۲۲ درجه سانتی گراد می‌رسد، افزود: آسمان روز سه شنبه صاف، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبارمحلی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امروز یکشنبه آسمان صاف است، گفت: در برخی ساعات انتظار وزش باد و غبارمحلی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: روز دوشنبه هم جوی پایدار و آسمانی صاف خواهیم داشت، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد و غبارآلود.