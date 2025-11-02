خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ این آیین معنوی ساعت ۹:۳۰ صبح با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس برگزار می‌شود.

در این مراسم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، سخنرانان به تبیین رشادت‌ها و دلاوری‌های رزمندگان اسلام در عملیات محرم خواهند پرداخت.

گفتنی است عملیات محرم یکی از نبرد‌های مهم دوران دفاع مقدس بود که در آبان‌ماه سال ۱۳۶۱ در منطقه شرهانی دهلران به وقوع پیوست.