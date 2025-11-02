حریفان تیم ملی والیبال مردان ایران در ریاض مشخص شدند
تیم ملی والیبال مردان ایران در مرحله مقدماتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با تیمهای ترکیه، ترکمنستان و لیبی همگروه است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار میشود و تیم ملی والیبال مردان ایران یکی از تیمهای شرکت کننده در این بازیها است.
مسابقات والیبال مردان این رقابتها با حضور هفت تیم برگزار میشود و شاگردان پیمان اکبری در گروه دوم با تیمهای ترکیه، ترکمنستان و لیبی همگروه هستند.
تیمهای عربستان سعودی (میزبان)، بحرین و قطر دیگر تیمهای شرکت کننده در مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند که در گروه نخست مقدماتی به مصاف هم خواهند رفت.
بر اساس اعلام کمیته اجرایی مسابقات والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از روز چهارشنبه ۱۴ آبان و دو روز زودتر ار مراسم افتتاحیه رسمی بازیها در دو گروه آغاز میشود و به مدت ۹ روز تا پنجشنبه ۲۲ آبان با برگزاری ۱۵ دیدار پیگیری خواهد شد.
تیم ملی والیبال مردان ایران با چهار عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم شرکت کننده در رقابتهای والیبال مردان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.
برنامه دیدارهای مرحله مقدماتی تیم ملی والیبال مردان ایران به وقت تهران به قرار زیر است:
چهارشنبه ۱۴ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰؛ ایران – لیبی
شنبه ۱۷ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰؛ ایران – ترکمنستان
دوشنبه ۱۹ آبان؛ ساعت ۱۶:۳۰؛ ایران – ترکیه
علی رمضانی (کاپیتان)، عرشیا بهنژاد، احسان دانش دوست، امیر آفتاب آذر، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح آبادی فراهانی، علی حاجی پور، پویا آریاخواه و محمدرضا حضرتپور بازیکنان اعزامی تیم ملی والیبال مردان به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی هستند.
عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی (مربی) و علی ساوری کتولی (آنالیزور) کادر فنی تیم ملی مردان ایران را تشکیل میدهند.