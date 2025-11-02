به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محسن اروجی فرماندار جعفرآباد در این جلسه بر تهیه و اجرای طرح بومی جوانی جمعیت شهرستان تأکید کرد و گفت: این طرح باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی منطقه تدوین و اجرا شود.

در ادامه تصمیم گرفته شد نشست توجیهی برای برگزارکنندگان کارگاه‌های مشاوره ازدواج، خانواده و فرزندآوری برگزار شود تا برنامه‌ها با هماهنگی و کیفیت بیشتری انجام شود.

همچنین اداره ورزش و جوانان شهرستان مأمور شد گزارش بررسی و شناسایی چالش‌های حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تهیه و به ستاد ارائه کند.

*راه‌اندازی مرکز «نَفَس» در روستای پاچیان

یکی از مصوبات مهم این جلسه هم، راه‌اندازی مرکز «نَفَس» در روستای پاچیان بود. این مرکز با هدف ارائه مشاوره، حمایت روانی و پیشگیری از سقط جنین فعالیت خواهد کرد و در آغاز کار، ۱۰ جلسه آموزشی و مشاوره‌ای در این زمینه برگزار می‌شود.

همچنین آماده‌سازی و راه‌اندازی مرکز زایمان شهرستان جعفرآباد با برگزاری ۸ جلسه هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار گرفت.

در بخش فرهنگی هم مقرر شد اقداماتی مانند نقاشی و نوشتار دیواری با پیام‌های تشویق به فرزندآوری، نهال‌کاری و کاشت درخت به نام نوزادان تازه‌متولدشده انجام شود.