جمعیت هلالاحمر استان یزد با اعزام تیمهای تخصصی توانبخشی به مناطق محروم و مدارس استان، طرح گستردهای را برای ارتقای سلامت جسمی دانشآموزان و افراد نیازمند به این موضوع آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: این طرح با عنوان «ارائه خدمات توانبخشی پرتابل» با هدف پیشگیری از اختلالات اسکلتی ـ عضلانی، شناسایی زودهنگام ناهنجاریهای قامتی و حرکتی و افزایش آگاهی خانوادهها و مربیان درباره سلامت حرکتی کودکان طراحی شده است.
محمد عشقی افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از ۲۰۰ خدمت تخصصی توانبخشی به کودکان، نوجوانان و سایر مراجعان نیازمند ارائه شد.
وی ادامه داد: در این راستا کارشناسان واحد توانبخشی با حضور در شهرستانهای مختلف استان، خدماتی از جمله معاینه تخصصی، ارزیابی ساختار قامت، اسکن داینامیک پا و مچ و تشخیص انحرافات اندام تحتانی را در اختیار دانشآموزان قرار دادند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر با تأکید بر اهمیت آموزش و مشاوره در کنار غربالگری جسمی تصریح کرد: در این طرح، مشاورههای فردی و آموزشی برای اصلاح الگوی حرکتی، نحوه صحیح نشستن و ایستادن، انتخاب کفش و وسایل کمکی مناسب نیز ارائه شد. همچنین برای دانشآموزانی که نیاز به پیگیریهای تخصصی داشتند، پرونده سلامت تشکیل و به مراکز توانبخشی معرفی شدند.
وی اجرای خدمات توانبخشی پرتابل را گامی مؤثر در پیشگیری از ناهنجاریهای حرکتی در سنین رشد دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام موجب افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت سلامت اسکلتی ـ عضلانی میشود.
عشقی اظهار داشت:این طرح در ماههای آینده نیز در سایر شهرستانها و مناطق روستایی استان ادامه خواهد یافت تا همه کودکان و نوجوانان، بهویژه در مناطق دورافتاده، از فرصت بهرهمندی از خدمات توانبخشی برخوردار شوند.