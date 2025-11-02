پخش زنده
در رزمایشهای پدافند غیرعامل شرکت مخابرات کردستان، تابآوری زیرساختهای ارتباطی و پایداری شبکههای مخابراتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل شرکت مخابرات کردستان گفت: این رزمایشها در حوزه های مختلفی از جمله قطع ارتباط بینشهری، قطع برق مراکز مخابراتی و از مدار خارج شدن یکی از سایتهای ارتباطات سیار به اجرا درآمد.
حکمت با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات گفت: ایجاد شبکهای ایمن، پایدار و مقاوم در برابر تهدیدات طبیعی و انسانی برای برقراری ارتباط مردم و دستگاههای خدماترسان است.