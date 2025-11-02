به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اورژانس آذربایجان غربی، از وقوع سانحه رانندگی در محور ارومیه – بالانج خبر داد و اظهار کرد: بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری سمند و پژو ۲۰۶ در محدوده مابین روستا‌های کوکیا و دره قاسملو، هشت نفر دچار حادثه شدند.

دکتر فرزین رضازاده، افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس، چهار دستگاه آمبولانس به محل اعزام و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، هفت مصدوم حادثه برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی ادامه داد: متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو‌ها به علت شدت جراحات وارده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

دکتر رضازاده در پایان ضمن تسلیت به خانواده متوفی، از شهروندان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، از بروز حوادث ناگوار جاده‌ای جلوگیری کنند.