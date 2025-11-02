پخش زنده
رزمایش آمادگی شرکت آبفای لرستان برای مقابله با شرایط بحران در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت:به مناسبت هفته ی پدافند غیرعامل،طرحها و برنامههای ایمنسازی تأسیسات حیاتی در شرکت آب و فاضلاب استان بازدید و ارزیابی شد.
نورالدین نور یزدان افزود:پدافند غیرعامل در حوزه ی آب و فاضلاب با هدف افزایش تابآوری زیرساختها، تداوم خدمات در شرایط بحران و کاهش آسیبپذیری شبکههای حیاتی اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت آبفای لرستان گفت: در سال جاری بیش از ۶۵ نقطه حساس شبکه آبرسانی استان شناسایی و ایمنسازی شده است.
کارشناسان هم اجرای مانورهای آموزشی،آموزش نیروهای تخصصی و ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین آب را از مهمترین اقدامات این شرکت در راستای پدافند غیرعامل عنوان کردند.