به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت:به مناسبت هفته ی پدافند غیرعامل،طرح‌ها و برنامه‌های ایمن‌سازی تأسیسات حیاتی در شرکت آب و فاضلاب استان بازدید و ارزیابی شد.

نورالدین نور یزدان افزود:پدافند غیرعامل در حوزه ی آب و فاضلاب با هدف افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها، تداوم خدمات در شرایط بحران و کاهش آسیب‌پذیری شبکه‌های حیاتی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آبفای لرستان گفت: در سال جاری بیش از ۶۵ نقطه حساس شبکه آبرسانی استان شناسایی و ایمن‌سازی شده است.

کارشناسان هم اجرای مانورهای آموزشی،آموزش نیروهای تخصصی و ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین آب را از مهم‌ترین اقدامات این شرکت در راستای پدافند غیرعامل عنوان کردند.