منطقه شکار ممنوع کوه سرخ قلات و تنگ سرخ شیراز به منطقه حفاظت شده ارتقا یافت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امروز طی مراسمی با حضور نمایندگان محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی استان، فرمانداری شیراز و جمعی از نمایندگان سمنهای مردم نهاد ، منطقه کوه سرخ قلات و تنگ سرخ شیراز به طور رسمی به منطقه حفاظت شده تبدیل شد .
خانم تاج گردون مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس در این مراسم گفت: ازسال۹۹این منطقه جزو مناطق شکار ممنوع قلمداد شده بود، اما با درخواست بسیاری از سمنها و تشکلهای حامی محیط زیست، یازده هزار و ۳۳۰هکتار از مناطق کوه سرخ قلات و تنگ سرخ مطابق با جلسه سی و هشتم شورای عالی محیط زیست به منطقه حفاظت شده ارتقاء یافت و مسئولیت این منطقه به اداره کل حفظ محیط زیست استان فارس واگذار شد
وی افزود : از این به بعد با رعایت تمهیداتی از تردد و عبور و مرور افرادی که تنوع زیستی، گیاهی و جانوری این منطقه را به مخاطره بیندازند جلوگیری خواهد شد.