تیم شهرداری نوشهر با برتری ۲ بر ۰ مقابل نود ارومیه به مرحله بعدی جام حذفی فوتبال کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحله سوم مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور؛ امروز یکشنبه ۱۱ آبان با برگزاری چند دیدار در شهرهای مختلف ادامه یافت تا تکلیف ۱۰ تیم دیگر راه یافته به مرحله یک شانزدهم نهایی مشخص شود.
در یگی از دیدارهای امروز، تیم شهرداری نوشهر از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهدای چالوس، میزبان تیم نود ارومیه بود که در پایان با ۲ گل مهمانش را شکست داد و به مرحله بعدی صعود کرد.
گلهای تیم شهرداری را در این بازی که از شبکه مازندران برای علاقمندان پخش شد محمد حسینی به ثمر رساند.
دیروز هم تیم نساجی مازندران در چارچوب مرحله سوم رقابتهای جام حذفی فوتبال کشور، حریف خود تیم شهید قندی یزد را در ورزشگاه امام رضای مشهد با دو گل شکست داد و راهی مرحله بعدی شد.
یادآور میشود تیمامکیان گلوگاه به عنوان قهرمان جام حذفی مازندران که در مراحل قبلی با شکست تیمهای کیا شاهرود و شهرآرکا کرج شگفتیساز شده بود، در مرحله سوم در دیداری سخت در برابر تیم هوادار تهران به میدان رفت و متأسفانه با شکست از این تیم، از دور رقابتها کنار رفت.
نتایج بازیهای مرحله سوم مسابقات جام حذفی فوتبال کشور:
شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴
کشت و صنعت پادیاب خلخال ۲ پارس جنوبی جم ۰
کیا تهران ۰ (۴) آریو اسلامشهر ۰ (۳)
برق شیراز ۱ (۴) صنعت نفت آبادان ۱ (۱)
داماش گیلان ۳ هور اسپورت ارومیه ۰
نساجی مازندران ۲ شهید قندی یزد ۱
نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت بندرعباس
شهرداری مریوان ۰ مس کرمان ۱
سایپا تهران ۰ (۳) فرد البرز ۰ (۱)
یکشنبه ۱۱ آبان
شهرداری نوشهر ۲ نود ارومیه ۰
مس سونگون- بعثت کرمانشاه
پیش از این تیمهای فولاد هرمزگان، چوکا تالش، مس شهر بابک، نیروی زمینی تهران، شناورسازی قشم و هوادار تهران جواز حضور در مرحله یک شانزدهم را با پیروزی برابر حریفان خود کسب کردند.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور "یادواره آزادسازی خرمشهر" با حضور نمایندگان ۱۶ تیم صعودکننده از مرحله سوم به همراه ۱۶ تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر غ از ساعت ۱۵ فردا دوشنبه ۱۲ آبان در مرکز ملی فوتبال ایران با حضور نمایندگان باشگاهها و اهالی رسانه برگزار خواهد شد.