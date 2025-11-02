معاون وزیر نیرو گفت: آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق، فردا (دوشنبه) با حضور برخط رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب» گفت: آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف برق، در مجموع با ظرفیت ۹۱۷ مگاوات و سرمایه‌گذاری ۱۶ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان، روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه با حضور برخط رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

وی افزود: این طرح‌ها شامل افتتاح ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۶۰ مگاوات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق است که آماده بهره‌برداری هستند و همچنین آغاز عملیات اجرایی ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵۲۰ مگاوات طرح‌های بهینه‌سازی مصرف برق در نقاط مختلف کشور را دربرمی‌گیرد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به مسئولیت اجتماعی برای اجرای طرح‌های توسعه انرژی پاک در مناطق کمتر برخوردار کشور اظهار کرد: در این مرحله، تجهیز ۵۰۰۰ خانوار در مناطق محروم کشور به نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی با همکاری کمیته امداد امام خمینی آغاز می‌شود؛ این طرح با ظرفیت ۲۵ مگاوات و ارزش سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومان اجرا می‌شود.

رئیس ساتبا، مجموع ارزش سرمایه‌گذاری این طرح‌ها را ۱۶ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اجرای این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی انجام می‌شود که بخش مهمی از اهداف وزارت نیرو در توسعه تولید برق پاک و افزایش بهره‌وری انرژی را محقق می‌سازد.

طرزطلب بیان کرد: با اجرای این طرح‌ها، ضمن ارتقای پایداری شبکه برق کشور، گام بلندی در جهت کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد برق ایران و تحقق سیاست‌های کلی دولت در زمینه عدالت انرژی و توسعه پایدار برداشته می‌شود.

افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی سهند

همچنین در ادامه این مراسم، نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس F سهند در استان آذربایجان شرقی با ظرفیت کل ۴۵۱ مگاوات شامل یک واحد توربین گاز (با توان ۳۰۷ مگاوات) و یک واحد بخار (با ظرفیت ۱۴۴ مگاوات) به ارزش سرمایه‌گذاری ۳۴۷ میلیارد تومان به همراه ۱۰۹ میلیون یورو بوده که واحد گاز آن آماده افتتاح و بهره‌برداری تجاری و احداث بخش بخار آن در دست اقدام است.

این نیروگاه که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیروگاهی در زمینی به مساحت ۳۲ هکتار و با هدف ارتقای بهره‌وری و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون مصرف برق در منطقه به بهره‌برداری میرسد، می‌تواند زمینه بهبود راندمان تولید انرژی، کاهش ناترازی انرژی برق و افزایش پایداری شبکه برق شمال‌غرب کشور را فراهم آورد.

ایجاد زمینه اشتغال برای ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و هزار نفر به صورت غیرمستقیم از نتایج اجتماعی افتتاح و ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی سهند در استان آذربایجان شرقی است.

تصفیه‌خانه فاضلاب به همراه شبکه و خطوط جمع‌آوری فاضلاب رباط کریم

تصفیه‏‌خانه فاضلاب به همراه شبکه و خطوط جمع‌آوری فاضلاب استان تهران در شهرستان رباط کریم به ظرفیت ۲۱، ۲۸۸ مترمکعب در شبانه روز، به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان نیز از دیگر طرح‌هایی است که فردا (دوشنبه) توسط رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

این تصفیه‌خانه که در زمینی به مساحت ۵ هکتار به بهره‌برداری خواهد رسید، امکان تولید سالانه ۸ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده با قابلیت استفاده در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات عمومی را فراهم آورده و می‌تواند جمعیتی حدود ۱۳۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار دهد.

حفاظت از منابع آب زیرزمینی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تامین آب مورد نیاز بخش‌ها کشاورزی، صنعت و خدمات عمومی با استفاده از پساب تولیدی و کاهش انتشار بوی نامطبوع در منطقه از نتایج اجتماعی بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه است.

افتتاح طرح انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه‌خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران

همچنین طرح انتقال آب از سد طالقان (آبگیر زیاران) به تصفیه خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران به ظرفیت ۱۵۰ میلیون متر مکعب در سال به ارزش ۷۶۷۰ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های افتتاح شده توسط ریاست جمهوری خواهد بود.

این طرح که به طول ۶۲ کیلومتر بوده می‌تواند تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز ۳ میلیون نفر در تهران و البرز را تضمین و امکان تعمیر، نگهداری خط موجود، رسوب‌گیری و استفاده همزمان در شرایط اضطراری را فراهم کند.

جایگزینی خط انتقال فرسوده با لوله‌های به قطر ۲ متر، افزایش ظرفیت انتقال آب به استان البرز و شهر تهران در شرایط اضطرار و استفاده از تکنولوژی به روز در ساخت تجهیزات مورد نیاز با استفاده از تولیدات داخلی از نتایج اجتماعی بهره‌برداری از این طرح است.