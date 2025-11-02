به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اجرای موسیقی و پخت انواع غذا‌های محلی، نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری شهرستان، نمایشگاه سوغات و صنایع دستی، اجرای ورزش باستانی، شاهنامه خوانی، بازی‌های بومی و محلی از جمله برنامه‌های این رویداد فرهنگی است که از ساعت ۹ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۷ میزبان علاقمندان و بازدیدکنندگان است.

همچنین در بخش دیگری از این رویداد، جشنواره موسیقی محلی از ۱۹ تا ۲۳ در سالن ورزشی معلم شهر آوج برگزار می‌شود.

این جشنواره و همایش با همکاری فرمانداری، بخشداری، دهیاری ها، ادارات میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، فرهنگی و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و جمعیت هلال‌احمر شهرستان آوج برگزار شده‌است.