به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات والیبال سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان روز چهارشنبه هفتم آبان با قهرمانی تیم‌های ملی زیر ۱۸ سال دختر و پسر ایران پایان رسید.

۲۱ داور بین المللی از جمله مهدی نویدی نو در مسابقات والیبال پسران این بازی‌ها حضور داشتند و نماینده داوری ایران در مجموع ۱۳ قضاوت برای خود ثبت کرد.

پنج داور اول، سه داور دوم، سه داور ویدئو چلنج دو دو داور R۳ (ذخیره) از جمله قضاوت‌های مهدی نویدی نو در مسابقات والیبال پسران بود که از نظر آماری از پرکارترین داوران مسابقات بود.

حامد الروسی دبیر کمیته داوران آسیا بعنوان مسئول داوری مسابقات به همراه ٣ نفر از اعضای کمیته داوران آسیا بر عملکرد داوران نظارت داشتند.

همچنین ۲۱ داور بین المللی از جمله فرحناز قویدل قضاوت دیدار‌های دختران را برعهده داشتند که سه داور اول، سه داور دوم، پنج داور سوم و دو داور چلنج از جمله قضاوت‌های داور ایرانی در والیبال دختران است.