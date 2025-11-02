پخش زنده
بیش از دو هزار و دویست تولد در شش ماهه نخست امسال در شهرستان ساوه ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رقیه خرم مدیرگروه جوانی جمعیت دانشکده علوم پزشکی ساوه به تولد بیش از دوهزار و دویست تولد در شش ماهه اول امسال در این شهرستان خبر داد و گفت: از این تعداد تولد صورت گرفته ۵۴ درصد آن به روش طبیعی و مابقی به صورت سزارین اتفاق افتاده است.
در بخش دیگری از بسته این هفته گلایهای در خصوص کمبود شیرخشک انعکاس یافته است.
دکتر علی محمدی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به اینکه به طور نسبی در تهیه شیرخشک کمبودهایی هست، اما جای نگرانی نیست، گفت: این کمبودها گاهی به دلیل عدم به موقع ارسال مواد اولیه در شیرخشکهای رژیمی در تهیه و توزیع این ماده مشکلاتی به وجود میآورد.
استان مرکزی رتبه شش طلاق در کشور را به خود اختصاص داد.
وقتی این اعداد را کنار هم قرار میدهیم چیزی فراتر از یک آمار را میبینیم.