طرح انتقال آب از سد طالقان به قزوین با ۴۵ همت کلنگزنی میشود
استاندار از سفر معاون اول رئیسجمهور به استان و کلنگزنی طرح بزرگ انتقال آب از سد طالقان به قزوین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، نوذری در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان از سفر معاون اول رئیسجمهور، به استان در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: در سفر محمدرضا عارف به قزوین چند طرح در استان افتتاح یا کلنگزنی خواهد شد که از جمله آنها طرح انتقال آب از سد طالقان به قزوین با اعتبار ۴۵ همت، تأمین اعتبار بیمارستان و طرحهای توسعه گردشگری با ۳۰ همت و افتتاح چند طرح سرمایهگذاری با ۱۰ همت است.
نوذری افزود طرح انتقال آب از سد طالقان که از دغدغههای دیرینه استان قزوین بوده، قرار است ظرف مدت ۱۸ ماه بدون اتکا به منابع دولتی اجرایی شود.
استاندار از پیشرفت ۷۲ درصدی اجرای ۲۵ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن استان خبر داد و گفت: این طرح در سال گذشته ۳۲ درصد پیشرفت داشت که هماکنون به ۷۲ درصد رسیده و پنج هزار واحد آماده افتتاح است.
استاندار افزود: واحدهای مسکونی این طرح با نرخ هر متر مربع ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ساخته شدهاند که نسبت به دیگر استانها هزینه کمتری دارند.
نوذری در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در زمینه توسعه و کمبود منابع آبی گفت: بخشی از مشکلات امروز استان ناشی از بیتوجهی به موضوع آب و ملاحظات زیستمحیطی در سالهای گذشته است که کارشناسی دقیق در آن زمان انجام نشده و اکنون به نقطه بحرانی کمبود آب رسیدهایم.
وی همچنین با اشاره به اهمیت انتخابات پیشرو، گفت یکی از ضعفهای موجود در استان کمبود ارتباط مدیران کل دستگاهها با مردم است که بر همین اساس مصوب میشود مدیران کل روزهای دوشنبه را به ملاقات عمومی با مردم اختصاص دهند.
استاندار خطاب به مدیران کل تأکید کرد از طریق مساجد، سفرهای شهرستانی و ارتباط مستقیم با مردم مشکلات آنان را پیگیری کنند و اقدامات انجامشده را از طریق رسانهها اطلاعرسانی کنند.
نوذری اظهار داشت: مدیران باید برای حل مسائل استان تنها به اعتبارات دولتی اتکا نکنند و از ظرفیت خیران، بخش خصوصی و مسئولیت اجتماعی واحدهای صنعتی بهره بگیرند.