کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس از اجرای دو قانون متفاوت درباره معافیت سربازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، درباره اجرای قوانین مرتبط با معافیت سربازی در چارچوب قانون جوانی جمعیت اعلام کرد: بر اساس اعلام نیروهای مسلح، افرادی که چهار فرزند و ۴۰ سال یا بیشتر دارند چه غایب باشند یا نباشند میتوانند از معافیت سربازی استفاده کنند.
این قانون فقط تا پایان امسال اجرا میشود، بنابراین مشمولان باید هرچه سریعتر برای بهرهمندی از آن به نیروی انتظامی مراجعه کنند.
همچنین در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است افراد دارای ۳۵ سال سن و دو فرزند که غیبت خدمتی ندارند، از سربازی معاف میشوند، این قانون تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه یعنی تا سال ۱۴۰۷ معتبر خواهد بود.
کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، این قوانین را با هدف حمایت از خانوادهها و تشویق به فرزندآوری تصویب کرده است.