رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد: بخش قابلتوجهی از تصادفات شهری، مربوط به نوجوانانی است که بدون گواهینامه و آموزش و مهارت لازم، پشت فرمان موتورسیکلت مینشینند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ عزیزالله دستوار گفت: در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به نوجوانان و افراد فاقد گواهینامه، نه تنها یک تخلف آشکار است، بلکه مصداق بیاحتیاطی و سهلانگاری خطرناک در قبال جان فرزندان و دیگر شهروندان محسوب میشود.
وی افزود: متأسفانه بخش قابلتوجهی از تصادفات شهری، مربوط به نوجوانانی است که بدون آموزش و مهارت لازم، پشت فرمان موتورسیکلت مینشینند.
رئیس پلیس راهور استان ادامه داد: موتورسیکلت وسیلهای پرخطر است و کوچکترین خطا در هدایت آن میتواند به آسیبهای جبرانناپذیر منجر شود.
دستوار ادامه داد: وقتی نوجوانی بدون گواهینامه و مهارت لازم اقدام به رانندگی میکند، جان خود و دیگران را به بازی گرفته است. از سوی دیگر، والدینی که چنین اجازهای میدهند در هنگام بروز حوادث، از نظر قانونی نیز مسئول هستند.
وی با تأکید بر نقش خانوادهها در پیشگیری از حوادث ترافیکی گفت: از والدین انتظار میرود با جدیت مانع رانندگی فرزندان فاقد گواهینامه شوند.
دستوار خاطرنشان کرد: پلیس راهور با اجرای طرحهای ویژه نظارتی، برخورد قاطع با رانندگان بدون گواهینامه و توقیف موتورسیکلتهای در اختیار افراد فاقد صلاحیت را در دستور کار قرار داده است.