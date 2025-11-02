رشد چشمگیر جذب دانشجو در دانشگاه پیام نور ایلام
رئیس دانشگاه پیام نور استان ایلام از افزایش ۵۰ درصدی جذب دانشجو در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «نادر شوهانی» در آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور ایلام با بیان اینکه این دانشگاه بستر رشد و تعالی سرمایههای انسانی توانمند است، اظهار داشت: امسال جذب دانشجو در دانشگاه پیام نور ایلام نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.
وی با تبریک آغاز مسیر تحصیل به دانشجویان جدیدالورود، افزود: ورود به دانشگاه مرحلهای تکمیلکننده از مسیر آموزش است که منجر به تجهیز جوانان به علم، تخصص و مهارتهای موردنیاز جامعه میشود.
«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی استاندار ایلام نیز با اشاره به موفقیت کشورهای شرق آسیا، بیان کرد: سرمایهگذاری بر تربیت نیروی انسانی متخصص و قانونمدار، مهمترین عامل توسعه در دنیای امروز است.