خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «نادر شوهانی» در آیین استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور ایلام با بیان اینکه این دانشگاه بستر رشد و تعالی سرمایه‌های انسانی توانمند است، اظهار داشت: امسال جذب دانشجو در دانشگاه پیام نور ایلام نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی با تبریک آغاز مسیر تحصیل به دانشجویان جدیدالورود، افزود: ورود به دانشگاه مرحله‌ای تکمیل‌کننده از مسیر آموزش است که منجر به تجهیز جوانان به علم، تخصص و مهارت‌های موردنیاز جامعه می‌شود.

«تاج الدین صالحیان» معاون سیاسی استاندار ایلام نیز با اشاره به موفقیت کشور‌های شرق آسیا، بیان کرد: سرمایه‌گذاری بر تربیت نیروی انسانی متخصص و قانون‌مدار، مهم‌ترین عامل توسعه در دنیای امروز است.