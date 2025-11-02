به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در مراکز شهرستان‌های چهارمحال و بختیاری به شرح زیر است:

شهرکرد از میدان بسیج به سمت مصلی امام خمینی (ره)

اردل چهار راه نماز به سمت حسینیه شهدا

بروجن میدان امام حسین (ع) به سمت روضة‌الشهدای

بن سه راه نماز به سمت گلزار شهدای

خانمیرزا میدان امام حسین (ع) به سمت دبیرستان ارشاد

سامان میدان بسیج به سمت حسینیه صاحب‌الزمان (عج)

فارسان میدان امام خمینی (ره) به سمت آموزش و پرورش

فرخشهر میدان انقلاب، خیابان شهدا به سمت میدان بسیج

فلارد مقابل اداره آموزش و پرورش به سمت گلزار شهدای

کیار مقابل مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شلمزار به سمت مدرسه شبانه‌روزی فرزانگان

کوهرنگ مسجد جامع به سمت حسینیه محمد رسول‌الله (ص)

لردگان گلزار شهدا به سمت مصلی اولی‌الامر