به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در راستای اجرای برنامه‌های کنترلی و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان دشتی و پاسگاه محیط بانی شهید بیرامی منطقه با همکاری نیرو‌های مرزبانی این شهرستان، موفق به دستگیری دو نف متخلف شکار و صید در ارتفاعات منطقه شکارممنوع کوه‌مند شدند.

در این عملیات، از متخلفان لاشه دو راس کل وحشی، یک قبضه سلاح شکاری کالیبر ۳۰۸ و یک دستگاه دوربین چشمی کشف و ضبط شد.

متخلفان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان دشتی معرفی شدند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: حفاظت از گونه‌های جانوری ارزشمند و کنترل شکار غیرمجاز تنها با همکاری مردم و مشارکت جوامع محلی امکان‌پذیر است. از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا تماس با نزدیک‌ترین پاسگاه محیط‌بانی اطلاع دهند.