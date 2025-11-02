با همکاری قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین و اداره‌کل آموزش و پرورش استان، امکان جذب دانش‌آموزان متعهد و علاقه‌مند به خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، امیر سرتیپ علی کریمی، فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین در نشست مشترک با مدیرکل و جمعی از مدیران آموزش و پرورش استان گفت: دانش‌آموزان متعهد، انقلابی و علاقه‌مند می‌توانند پس از اخذ دیپلم در رسته‌های مختلف ارتش از جمله نیرو‌های هوایی، زمینی، دریایی و پدافند هوایی جذب شوند.

وی افزود: نیرو‌های جذب‌شده از مزایایی نظیر حقوق ثابت و پایدار، بیمه درمانی و بازنشستگی، تسهیلات ازدواج، منازل سازمانی و امکان ادامه تحصیل در دانشکده افسری بهره‌مند خواهند شد و در طول خدمت نیز فرصت ارتقا به درجات بالاتر برای آنان فراهم است.

در این نشست اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین نیز با اشاره به اهمیت ترویج روحیه خدمت و تعلق خاطر به وطن گفت: بنا داریم با همکاری جدی با لشکر ۱۶ زرهی قزوین، فرصت مناسبی برای دانش‌آموزانی که علاقه‌مند به عضویت در ارتش جمهوری اسلامی هستند فراهم کنیم تا استعداد و انگیزه آنان در مسیر صحیح هدایت شود.

وی اظهار داشت: برای آشنایی بهتر دانش‌آموزان با شرایط و مزایای خدمت در ارتش، مقرر شده نمایندگانی از لشکر ۱۶ زرهی قزوین با سابقه و تخصص لازم در مدارس استان حضور یافته و نسبت به معرفی جزئیات این طرح اقدام کنند.