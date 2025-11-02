به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: این خط انتقال به طول ۸ کیلومتر خط اصلی ۱۶ اینچ و ۷ کیلومتر خط انتقال فرعی ۸ اینچ پشتیبانی خطوط زیرساختی گازرسانی در شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری را بر عهده دارد.

آقای سلیمیان با اشاره به اعتبار هزار میلیارد ریالی این طرح از محل منابع شرکت ملی گاز ایران افزود: با بهره‌برداری از این طرح گازرسانی در فصول سرد سال قطعی گاز در شهر شهرکرد قطب صنعتی شماره ۱ و ۲ شهرکرد و منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری نخواهیم داشت.

به گفته وی: این طرح بر اساس تامین پایداری انتقال گاز در ۲۵ سال آینده طراحی و اجرا شده است و اجرای آن در بهمن ماه امسال به پایان می‌رسد.