به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، بخش معارفی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه دوشنبه ۱۰ آذر سال جاری، ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ در شهر قم افتتاح می‌شود و بعدازظهر همان روز از ساعت ۱۴ تا ۱۷ متسابقان در آزمون کتبی این بخش شرکت خواهند کرد.

آزمون شفاهی این بخش نیز از سه‌شنبه ۱۱ آذر و در پنج روز تا ۱۵ آذرماه برگزار می‌شود. زمان آزمون بخش بانوان نیز در این روز‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۷ و آزمون آقایان از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ است.

متسابقان در زمان برگزاری این بخش از مسابقه‌های سراسری قرآن در نوبت پیش از ظهر در جریان برنامه‌های فرهنگی که دبیرخانه ستاد اجرایی مسابقه‌ها برای آنها در نظر گرفته است، قرار خواهند گرفت.

دریافت جدول زمانبندی بخش معارفی مسابقه‌های سراسری قرآن کریم

مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر بخش معارفی مسابقه‌های سراسری قرآن که محتوای آن معارف قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه است، یکشنبه ۱۶ آذر از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

گفتنی است؛ مرحله نهایی بخش آوایی و نغماتی چهل و هشتمین دوره مسابقه‌های سراسری قرآن کریم، ۲۶ مهر تا ۵ آبان به میزبانی استان کردستان در سنندج برگزار شد.