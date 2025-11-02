به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، حکمت‌الله همتی‌‌نژاد با اشاره به الگوی کشت شهرستان کهگیلویه برای کشت محصولات زراعی در سال جاری، اظهار کرد: الگوی کشت جزو قانون برنامه هفتم است و الگوی کشت هر منطقه با توجه نوع خاک، اقلیم و منابع آبی آن منطقه تعیین می‌شود و دولت هم موظف به اجرای آن است.

مدیر جهاد کشاورزی کهگیلویه افزود: سطح زیرکشت انواع محصولات زراعی مطابق الگوی کشت تعیین شده مشخص است و جهادکشاورزی وظیفه دارد به همان میزان که در الگوی کشت تعیین شده به کشاورزان خدمات ارائه کند و بالاتر از سطح اعلام شده نمی‌تواند به کشاورزان خدمات دهد.

همتی‌‌نژاد با بیان اینکه کشاورزان شهرستان برای تعیین الگوی کشت خود هر چه زودتر به جهاد کشاورزی مراجعه کنند، تصریح کرد: خدمات ارائه شده از سوی جهادکشاورزی به کشاورزان شهرستان بستگی به تعیین الگوی کشت توسط کشاورزان دارد و در صورت عدم مراجعه هیچ گونه خدماتی شامل آنها نمی‌شود.