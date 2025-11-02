پخش زنده
سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در بیانیهای ۱۳ آبان را نماد مقاومت و اتحاد امت اسلامی در برابر زیادهخواهی قدرتهای جهانی دانست و از مردم برای حضور پرشور در راهپیمایی این روز دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ در این بیانیه که به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی صادر شد با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی بهویژه دانشآموزان و دانشجویان شهید، ۱۳ آبان را روز ایستادگی ملت ایران در برابر نظام سلطه جهانی توصیف شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: روز ۱۳ آبان یادآور سه رخداد تاریخی ـ تبعید امام خمینی (ره)، کشتار دانشآموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ، نمادی از مقاومت ملت ایران در برابر سلطهطلبی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.
سپاه امیرالمومنین (ع) استان در پایان با تأکید بر شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» حضور گسترده مردم در مراسم یومالله سیزده آبان را نشانه پایبندی ملت ایران به آرمانهای انقلاب و استمرار راه شهیدان دانسته است.