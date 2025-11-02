به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دبیر هفته کتاب لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی،هنری در هفته ی کتاب گفت:از خادمان نشر مراسم محوری هفته ی کتاب استان تجلیل خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر هم‌افزایی و همفکری، برنامه‌های ترویجی در حوزه ی فرهنگ مکتوب افزود: هفته ی کتاب باید آیینه‌ای تمام‌نما از تلاش همه ی دستگاه‌های فرهنگی در ترویج کتابخوانی باشد.

اعظم روانشاد با بیان اینکه از دستگاه‌های فرهنگی خواسته شده خادمان حوزه ی نشر را شناسایی کرده و اسامی آنان را به دبیرخانه ستاد استانی اعلام کنند، افزود: برنامه‌های هفته ی کتاب از ۲۴ آبان تا ۲ آذر برگزار خواهد شد.

وی گفت:شب شعر «بخوانیم برای ایران»، کتابگردی با حضور مدیران ارشد استان، برپایی میز کتاب در مدارس و کتابخانه ی تخصصی نماز در دانشگاه‌ها و مدارس، مسابقات کتابخوانی با موضوع حقوق شهروندی از برنامه‌های هفته ی کتاب در استان است.