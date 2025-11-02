پخش زنده
رئیس شورای شهر در جلسه امروز شورا به پلمب ۲ مجتمع تجاری نا ایمن اشاره کرد و گفت: دادستانی باید پیگیری کند و شهرداری نیز گزارش ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورابا اشاره به وضعیت محله شهید بروجردی، گفت: شهرداری در این دوره تلاش کرده که این محله زیستپذیرتر باشد و از برخی مسائل صرف نظر کرده تا شهروندان راحتتر زندگی کنند، اما در برخی موارد همچون ایمنی، شهرداری نمیتواند مسائل را نادیده بگیرد و باید برای ایمنی ساختمانها اقدام شود.
وی با ارائه گزارش محله گردی از محله شهید بروجردی در منطقه ۱۵، افزود: بزرگراهی در این محدوده اجرا شده که اتفاق بسیار خوبی است و توانسته گشایشهایی در این محله ایجاد کند. شهرداری اقداماتی در این دوره انجام داده، اما نیاز است برای حل مشکلات ساکنان این محله، چاره اندیشی شود.
امانی با اشاره به گذشت بیش از ۲۶ سال از ساخت واحدهای مسکونی بخش قدیمی، یادآور شد: با این وجود برای هیچ یک از این واحدها سند مالکیت صادر نشده و علت آن عدم رعایت اصول ساختمانی در ساخت، استحکام و ایمنی حریق است و عمده واحدها به شهرداری برای دریافت پروانه ساخت بدهکارند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر هم در جلسه امروز با اشاره به پلمب مراکز خرید شانزلیزه و آلومینیوم گفت: پاساژهای ناایمن تا زمانی که به ایمنی نرسیده اند، اجازه فعالیت نباید نداشته باشند و دادستانی باید موضوع را پیگیری کند و شهرداری نیز گزارش لازم را ارائه دهد.