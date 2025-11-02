به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، محسن معصوم‌علیزاده در حاشیه بازدید از طرح سایت موزه باستان‌شناسی شهری در خیابان باباطاهر گفت: اجرای نخستین سایت موزه باستان شناسی شهری کشور، یکی از طرح‌های مهم و اثرگذار در حوزه گردشگری شهری است که با هدف نمایش دائمی بقایای معماری به جا مانده و آثار تاریخی کشف شده در این محدوده طراحی و اجرا می‌شود و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

او با بیان اینکه این موزه، نخستین سایت موزه باستان‌شناسی شهری در کشور است، تصریح کرد: اجرای طرح‌های عمرانی در محدوده شهری با چالش‌های خاصی همراه است و پس از حفاری، مشکلاتی مانند جابه‌جایی لوله‌های آب، شبکه برق، سیستم فاضلاب و هدایت آب‌های سطحی بروز می‌کند که طبیعی است فرایند اجرا را زمان‌بر کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: طبق بازدید‌های انجام‌شده، اسکلت بتنی این مجموعه با کیفیت بسیار مطلوب اجرا شده و طراحی بخش شیشه‌ای و اسکلتی آن نیز به پایان رسیده و اکنون فرایند تحویل کار به پیمانکار توسط شهرداری در حال انجام است.

او با تأکید بر اهمیت گردشگری این طرح، گفت: این سایت موزه یکی از طرح‌های اثرگذار در حوزه گردشگری شهر همدان خواهد بود و می‌تواند به جاذبه‌ای ویژه برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی تبدیل شود.