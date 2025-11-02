به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما در حکمی رامتین شهبازی را به عنوان دبیر هشتمین دوره انتخاب بهترین کتاب سینمایی سال منصوب کرد.

رامتین شهبازی دکترای تخصصی فلسفه هنر دارد و عضو هیئت علمی گروه سینما دانشگاه بین المللی سوره است.

وی همچنین پژوهشگر حوزه مطالعات میان رشته‌ای سینما، انیمیشن و هنر‌های نمایشی است و نگارش ۲۰ مقاله علمی در فصلنامه‌های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۲۵سال سابقه نقد نویسی رسانه‌ای در حوزه سینما و تئاتر، نگارش مقاله و سخنرانی در چندین همایش ملی و بین المللی مطالعات میان رشته‌ای هنر، داوری چندین جشنواره ملی و بین المللی فیلم و تئاتر و انیمیشن، پژوهشگر برگزیده دانشگاهی، نگارش کتاب‌های «نشانه شناسی فرهنگی تاریخ ادبیات و تئاتر ایران»، جستاری در جامعه شناسی فیلم، روایت در فیلم کوتاه، ژانر در فیلم کوتاه، ترجمه نمایشنامه ارنانی اثر ویکتور هوگو، چرخش کینماتیک اثر آندره گادرو و فیلیپ ماریون و ... را در کارنامه کاری خود دارد.