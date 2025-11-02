پخش زنده
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور از تمدید مهلت ثبت نام در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ تا روز جمعه ۱۶ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، دکتر عبدالرضا سیاره با اعلام این خبر گفت: ثبت نام درآزمون دکتری تخصصی از ۴ آبانماه آغاز شده که تا به امروز ۱۱ آبانماه نیز ادامه دارد و تاکنون بیش از ۹۸ هزار متقاضی در این آزمون ثبت نام کردهاند.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برای متقاضیانی که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند، ترتیبی اتخاذ شده است که پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبتنام و اطلاعیه اصلاحات و نیز فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، بتوانند تا روز جمعه ۱۶ آبان به درگاه اطلاعرسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کرده و اقدام به ثبتنام نمایند.
وی تأکید کرد: ثبتنام متقاضیان فقط زمانی تکمیل شده است که در انتهای مراحل ثبت نام شماره پرونده و کد پیگیری دریافت کنند که باید هر متقاضی یک نسخه پرینت از تقاضانامه ثبت نام خود، تهیه و تا اعلام نتایج نهایی نزد خود نگهداری کند.
دکتر سیاره یادآور شد: متقاضیانی که تاکنون در این آزمون ثبت نام کرده و کدپیگیری دریافت کردهاند نیز درصورت لزوم، صرفاً تا روز جمعه ۱۶ آبان میتوانند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.
معاون آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور در پایان خاطرنشان کرد: آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ در صبح روز جمعه دهم بهمن ماه سال ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.