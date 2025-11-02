پخش زنده
مراسم اختتامیه المپیاد ورزشی استعدادهای برتر با حضور اسبقیان معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در هتل المپیک برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفتمین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر با حضور ۲۷ فدراسیون و ۲ انجمن در ۳۱ زشته ورزشی در استانهای مختلف و با حضور ۵۳۰۹ نفر ورزشکار برگزار شد.
این المپیاد در ۲ بخش دختران و پسران برگزار شد.
در پایان هفتمین المپیاد ورزشی استعدادهای برتر اداره کل تربیت بدنی استان تهران عنوان قهرمانی را در هر ۲ بخش دختران و پسران به خود اختصاص داد و استانهای اصفهان و مازندران جایگاههای دوم و سوم را کسب کردند.