معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، تحول در نحوه حمایت دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون علمی رئیس‌جمهور امروز در حاشیه آیین افتتاح «فرِّ ایران» و در جمع خبرنگاران به تسهیلات ویژه‌ای که برای محصولات جدید در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی برنامه‌ای را تدوین کرده‌اند که محصولات دانش‌بنیان بار اول (محصولاتی که برای اولین بار در کشور ساخته می‌شوند) را بیمه کنیم. همچنین متولی قرارداد‌های ساخت بار اول، معاونت علمی است و این محصولات می‌توانند بدون نیاز به مناقصه و تشریفات اداری، قرارداد منعقد کنند.

حسین افشین اظهار داشت: ما به عنوان دولت باید به سطحی از بلوغ و اعتماد نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان برسیم که این مجموعه‌ها را تنها در لحظات بحرانی مورد توجه قرار ندهیم.

افشین با اشاره به تجربیات بین‌المللی، افزود: کشور‌هایی در شرایط سخت اقتصادی موفق شدند که پیش از وقوع بحران و محدودیت‌های وارداتی، از شرکت‌های خود حمایت کردند و به آنها اجازه دادند تا شکست را تجربه کنند. در غیر این صورت، هزینه‌های کشور چندین برابر خواهد شد.

وی تغییر دیدگاه مدیریتی را گام نخست توسعه دانش‌بنیان دانست و گفت: تا زمانی‌که دید حکمرانی و دید مدیران کشور عوض نشود، در این حوزه اتفاقی نخواهد افتاد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در تشریح گام دوم حمایت‌ها، به ابزار‌های قانونی اشاره کرد: طبق قانون، هر محصولی که در داخل با کیفیت و کمیت لازم تولید شود، واردات آن محدود یا تعرفه‌گذاری می‌شود. ما با این ابزار‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنیم.

افشین همچنین با تأکید بر حمایت دکتر پزشکیان از این شرکت‌ها، خاطرنشان کرد: با این رویکرد، ما ریسک واردات هر محصولی را که در داخل تولید می‌شود، می‌پذیریم.

وی به دستاورد‌های اخیر در این زمینه اشاره کرد: سعی کردیم تسهیلگری‌های خوبی انجام دهیم؛ حجم سفارش ساخت بار اول در صنعت نفت در سال گذشته به حدود ۲۰۰ میلیون دلار رسید که معادل مجموع سفارش‌های چهار سال گذشته است.