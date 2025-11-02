



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ماموران پلیس داراب با کشف و توقیف گوشت غیرمجاز اسب در یک مرغ‌فروشی، پرونده قضایی برای متهم تشکیل دادند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان کرد: برابر اخبار واصله مبنی بر عرضه و فروش گوشت اسب در یک واحد مرغ فروشی در یکی از مناطق شهرستان داراب، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس داراب قرار گرفت .

وی افزود: ماموران انتظامی در معیت کارشناسان اداره دامپزشکی ضمن اخذ دستور قضایی در جهت بازرسی از واحد صنفی مذکور وارد مغازه شده که مقادیری گوشت غیرمجاز اسب و آماده فروش را کشف کردند.

این مقام انتظامی به پلمب واحد صنفی مورد نظر توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی اشاره کرد و گفت: پرونده قضایی علیه فروشنده تشکیل و به دادسرا ارسال شد.