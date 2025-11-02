ایده اصلی این اثر بر پایه فرش اصیل خراسان جنوبی شکل گرفته است؛ فرشی که عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین فرش دستباف منقش و مصور جهان را دارد، در این استان بافته شده و هم‌اکنون در مجموعه فرهنگی کاخ سعدآباد تهران نگهداری می‌شود.

در زمینه این طرح، زعفران سرگل به‌عنوان محصولی که خراسان جنوبی خاستگاه اصلی آن در جهان به‌شمار می‌رود و در همه شهرستان‌های استان کاشت می‌شود، طراحی شده است.

رنگ غالب محصولات کشاورزی و استراتژیک استان قرمز عنابی است رنگی که به‌صورت هوشمندانه در طراحی پوستر نیز به‌عنوان رنگ غالب پس‌زمینه انتخاب شده و گرمای زندگی، ایمان و تلاش مردمان این سرزمین را تداعی می‌کند.

شعار «خراسان جنوبی؛ دیار دین، دانش و فرهنگ» در دل این اثر با الهام از سند محتوایی رویداد ایران‌جان جانمایی شده و در این راستا چهره‌ چند تن از علمای برجسته و شهدای شاخص استان نیز در ترکیب‌بندی هنرمندانه‌ی پوستر به چشم می‌خورد، چهره‌هایی که یادآور ریشه‌های معرفتی، جهادی و انقلابی مردم این دیار هستند.

نماد‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی در جای‌جای این پوستر دیده می‌شوند؛ آثاری که هر یک جلوه‌ای از تمدن، هنر و معماری شرق ایران را روایت می‌کنند.

آسباد‌های نهبندان، قلعه فورگ درمیان، امامزاده حسین بن موسی‌الکاظم (ع) در طبس، مدرسه علمیه علیای فردوس، باغ و عمارت اکبریه بیرجند، خانه مستوفی بشرویه، مقبره ابن‌حسام خوسفی، آب‌انبار سرایان، مسجد جامع قاین و ارگ کلاه‌فرنگی بیرجند.

تصویر کویر و تپه‌های ماسه‌بادی عشق آباد و زیرکوه چشمه‌های طبیعی طبس نیز شکوه طبیعت خشک، اما زنده‌ این سرزمین را یادآور می‌شوند.

در طراحی این پوستر، از نقوش فرش مود سربیشه نیز بهره گرفته شده است؛ فرشی که شهرت جهانی دارد و با رنگ و نقش‌های سنتی خود، جلوه‌ای از هنر و هویت مردم کویر را به تصویر می‌کشد.

در کنار آثار تاریخی، نماد‌هایی از محصولات استراتژیک کشاورزی استان در قالب نقوشی از زعفران، زرشک و عناب و انار دیده می‌شود که هر یک سفیر رنگ و طعم خراسان جنوبی در جهان‌اند و هویت اقتصادی و طبیعی این خطه را یادآوری می‌کنند.

این پوستر، تلفیقی است از هنر، هویت و ایمان مردم شرق ایران، روایتی که به زبان رنگ و نقش، پیام وحدت تلاش و شکوفایی خراسان جنوبی را در قالب رویداد ملی «ایران‌جان» به تصویر می‌کشد.