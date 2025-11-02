پخش زنده
امروز: -
دومین جشن شکرانه برداشت خرما با حضور پر شور مردم و مسوولان در فراشبند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار شهرستان فراشبند گفت: جشن شکرانه برداشت خرما که از سنتهای کهن این شهرستان است با حضور مردم و مسوولان در استادیوم ورزشی فراشبند برگزار شد.
مزارعی افزود: ایجاد شور و نشاط در جامعه، معرفی ظرفیت و پتانسیل این شهرستان در خصوص تولید خرما و مطالبه توسعه صنایع تبدیلی از اهداف این جشنواره است.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۰ هزار تن خرما در فراشبند تولید میشود گفت: در حال حاضر بیش از چهار هزار هکتار از زمینهای این شهرستان زیر کشت نخیلات است که رقم قصب و کبکاب عمده آنها است.
فرماندار شهرستان فراشبند افزود: بیش از هزار و ۴۰۰ نفر در حوزه خرما در این شهرستان فعالیت میکنند که به دلیل نبود صنایع تبدیلی محصولات تولید شده علاوه بر توزیع در داخل کشور به صورت خام به کشورهای افغانستان، پاکستان و روسیه صادر میشود.