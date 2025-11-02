به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ شهادت گفت: آیین تشییع و تدفین شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه و هفته بسیج در مراغه برگزار خواهد شد.

امینیان افزود: یادمان تدفین شهید گمنام در دانشگاه آزاد آماده سازی شده و در انتظار یادگار دوران دفاع مقدس است.

وی اضافه کرد: تدفین شهید گمنام در محوطه دانشگاه فرصتی برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است.

فرماندار مراغه گفت: کنگره ملی شهدای دوران دفاع مقدس سال آینده در مراغه برگزار خواهد شد.

وی گفت: در راستای این کنگره برگزاری اجلاسیه های شهدا در مراغه آغاز شده و در حال برگزاری است.

امینیان از برگزاری رزمایش بیت‌المقدس همزمان با ۱۵ و ۱۶ آبان با حضور اقشار مختلف بسیج در مراغه خبرداد.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه در این جلسه گفت: عزت، سربلندی و اقتدار جمهوری اسلامی از برکت خون‌ شهداست.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: خون شهدا پاسدار نظام و انقلاب اسلامی است.

وی اضافه کرد: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در دانشگاه ها آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است.

میراب مشاور استاندار در امور ایثارگران آذربایجان شرقی گفت: همزمان با ایام فاطمیه در استان دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس تشییع و تدفین خواهند شد.

میراب افزود: یادمان‌های شهدای گمنام پایگاه‌های فرهنگی جامعه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند.