فرماندار مراغه گفت:محل خاکسپاری شهید گمنام دفاع مقدس در دانشگاه آزاد این شهر آماده سازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ شهادت گفت: آیین تشییع و تدفین شهید گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با ایام فاطمیه و هفته بسیج در مراغه برگزار خواهد شد.
امینیان افزود: یادمان تدفین شهید گمنام در دانشگاه آزاد آماده سازی شده و در انتظار یادگار دوران دفاع مقدس است.
وی اضافه کرد: تدفین شهید گمنام در محوطه دانشگاه فرصتی برای آشنایی نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است.
فرماندار مراغه گفت: کنگره ملی شهدای دوران دفاع مقدس سال آینده در مراغه برگزار خواهد شد.
وی گفت: در راستای این کنگره برگزاری اجلاسیه های شهدا در مراغه آغاز شده و در حال برگزاری است.
امینیان از برگزاری رزمایش بیتالمقدس همزمان با ۱۵ و ۱۶ آبان با حضور اقشار مختلف بسیج در مراغه خبرداد.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده امام جمعه مراغه در این جلسه گفت: عزت، سربلندی و اقتدار جمهوری اسلامی از برکت خون شهداست.
حجت الاسلام والمسلمین حاجی زاده افزود: خون شهدا پاسدار نظام و انقلاب اسلامی است.
وی اضافه کرد: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در دانشگاه ها آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت است.
میراب مشاور استاندار در امور ایثارگران آذربایجان شرقی گفت: همزمان با ایام فاطمیه در استان دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس تشییع و تدفین خواهند شد.
میراب افزود: یادمانهای شهدای گمنام پایگاههای فرهنگی جامعه برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هستند.