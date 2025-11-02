درخشش طلایی دختران رشته‌های تیمی والیبال، هندبال و فوتسال دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در تارنمای شورای المپیک بازتاب ویژه‌ای داشت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وب گاه شورای المپیک آسیا در گزارشی نوشت: دختران ورزشکار ایران موفق شدند نشان های طلای تاریخی فوتسال، هندبال و والیبال را به دست آورند؛ موفقیتی که نشان‌دهنده رشد چشمگیر استعداد‌های جوان کشور در رشته‌های تیمی است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک با ابراز خرسندی از نتایج کاروان ایران به وبسایت OCA گفت: این موفقیت فوق‌العاده و تاریخی برای ورزش بانوان ایران است. برای نخستین بار، تعداد زیادی از بانوان ورزشکار در یک رویداد چندرشته‌ای شرکت کردند و عملکردشان به‌خوبی نشان داد که این تصمیم کاملاً درست بوده است.

مهدی علی نژاد با بیان این‌که همه ما از این نتایج بسیار خوشحالیم، گفت: از عملکرد کلی کاروان بسیار راضی هستیم. قرار گرفتن در جمع پنج کشور برتر جدول نشان ها دستاوردی ارزشمند است و همه اعضای کاروان باید به تلاش خود افتخار کنند.

وی افزود: تیم فوتسال دختران ایران با پیروزی در ضربات پنالتی برابر تیم قدرتمند چین، به نشان طلای مسابقات دست یافت. در والیبال نیز دختران ایران با برتری ۳ بر ۲ مقابل اندونزی در دیدار نهایی (۲۸–۲۶، ۲۰–۲۵، ۱۸–۲۵، ۲۵–۱۷، ۱۶–۱۴) عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

در هندبال، تیم ملی دختران ایران با عملکردی بی‌نقص و شش پیروزی متوالی در مرحله گروهی، بدون شکست به نشان طلا دست یافت.

در ادامه این گزارش آمده است، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی این موفقیت را تبریک گفت و اظهار داشت: دختران ایران بار دیگر ثابت کردند که در مسیر افتخار، هیچ محدودیتی وجود ندارد.