به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در راستای توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه و همچنین ایجاد بستر رشد و تعالی، شادی و نشاط، فرهنگ ورزش و سلامت و به منظور تسهیل در ارائه خدمات و برنامه‌های تربیت بدنی به گروه‌های هدف اداره زندان‌ها (مددجویان و خانواده‌های آنان، کارکنان و خانواده‌های آنان و پرسنل وظیفه) تفاهم نامه مشترک بین اداره کل زندان‌ها و اداره کل ورزش و جوانان استان یزد امضا شد.

مدیرکل زندان‌های استان یزد در این آیین گفت: ایجاد زمینه تشویق برای گروه‌های هدف به منظور ارتقای انگیزه جهت شرکت در برنامه‌های ورزشی، فراهم آوردن زیرساخت، امکانات و فضا‌های مناسب ورزشی برای گروه‌های هدف و برگزاری مسابقات ورزشی جهت گروه‌های هدف از جمله اقداماتی است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اداره کل ورزش و جوانان می‌توان ورزش در زندان‌ها را توسعه داد.

رضا مقبلی ضمن قدردانی از تعامل ارزشمند اداره کل ورزش و جوانان در برگزاری مسابقات ورزشی در زندان‌ها افزود: مددجویان، شهروندان جامعه هستند که نیازمند بدن سالم می‌باشند و همت و همراهی اداره کل ورزش و جوانان می‌تواند نقش بسزایی در اصلاح و تربیت مددجویان داشته باشد.